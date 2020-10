Frankreich: Mutmaßliche Kontaktperson des Nizza-Angreifers festgenommen

Nach der brutalen Messer-Attacke in Nizza haben die französischen Behörden einen Mann festgenommen, der mit dem Angreifer in Kontakt gestanden haben soll. Am Donnerstag hatte ein mutmaßlicher Islamist in der Notre-Dame-Kirche eine Frau geköpft und zwei weitere Menschen getötet, bevor er von der Polizei angeschossen und verhaftet wurde.