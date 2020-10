Schweres Erdbeben erschüttert die Türkei und Griechenland

Ein Seebeben der Stärke 6,6 war am Freitag in den westtürkischen Städten Izmir, Istanbul, Bursa zu spüren. Laut der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD lag das Epizentrum in der Ägäis in einer Tiefe von 16,54 Kilometern.

In Istanbul wurden vorerst keine negativen Folgen des Erdbebens registriert, meldet die Agentur Anadolu unter Verweis auf den Gouverneur der Provinz mit.

Laut dem Gouverneur von Izmir, Yavuz Selim Köşger, haben sich Risse in den Gebäuden der Stadt gebildet. Die Behörden haben ein Krisenzentrum eingerichtet.

​Der Generalsekretär der Stadtverwaltung von Izmir teilte mit, dass es Meldungen über den Einsturz von Gebäuden in den Bezirken Buca und Bayrakli gebe.

Mehr in Kürze...