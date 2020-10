Deutsche und österreichische Behörden heben neun Telegram-Chatgruppen aus

Deutsche und österreichische Sicherheitsbehörden haben im Rahmen einer koordinierten Aktion in sechs Bundesländern und in Vorarlberg insgesamt neun kriminelle Chatgruppen im Messenger-Dienst „Telegram“ sichergestellt und übernommen. Dies hat das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Freitag mitgeteilt.