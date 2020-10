Berliner Flughafen BER nimmt nach neun Jahren Verzögerung offiziell den Betrieb auf

Am Samstag ist es soweit. Der berühmte Pannenflughafen BER eröffnet mitten in der Corona-Pandemie. Die Ankunft der ersten Flüge, die Begrüßung der ersten Passagiere und mehr – lässt sich hier live verfolgen!

Es ist kein schlechter Witz, sondern vollkommen ernst gemeint. Am Samstag soll es nun endlich soweit sein: Mit neun Jahren Verspätung und mitten in der Corona-Pandemie wird der Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER) eröffnet. An diesem Tag werden die ersten beiden Flüge von Easy Jet und Lufthansa am Terminal 1 ankommen und mit ihnen die ersten Passagiere, unter Einhaltung von Abstandsregeln versteht sich. Hier lässt sich das Ereignis live verfolgen:

Der auch als Pannenflughafen berühmt gewordene BER hätte bereits nach fünf Jahren Bauzeit im Jahr 2011 eröffnet werden sollen. Wegen Baumängeln und schlechten Managements wurde allerdings die Eröffnung immer weiter verschoben.

vr