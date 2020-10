Heftige Explosion in Tscheljabinsker Krankenhaus – Video

Eine starke Explosion hat am Samstag ein Krankenhaus in der russischen Ural-Stadt Tscheljabinsk erschüttert, nachdem im Gebäude bereits ein Brand ausgebrochen war. Nach Erkenntnissen der Behörden explodierten Sauerstoffbehälter. Dutzende Patienten wurden in Sicherheit gebracht, verletzt wurde niemand.