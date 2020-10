Britischer Lord widerlegt Verschwörungstheorie über Tod russischer Zarenfamilie – Brief gefunden

In Großbritannien ist ein Brief eines Verwandten der russischen Zarenfamilie, Lord Louis Mountbatten, aufgetaucht. In dem Brief nimmt der Lord Stelle zu der Verschwörungstheorie über den Tod der Tochter von Nikolaus II, Anastasia. Ein Foto des Briefes hat die britische Zeitung „Daily Mail“ am Donnerstag veröffentlicht.

Mountbatten ist ein Neffe von Alexandra Fjodorowna, der Frau von Zar Nikolaus II., und der Onkel von Prinz Philip, Ehemann von Königin Elizabeth II. In seinem vom 11. März 1975 datierten Brief an Herrn Woodcock-Clark bestritt Mountbatten die Version, dass Anastasia, eine der Töchter von Nikolaus II., nach der Ermordung der Zarenfamilie überleben konnte. Zum Empfänger des Briefes gebe es keine detaillierten Angaben, teilte „Daily Mail“ mit.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass meine Cousine, die Großherzogin Anastasia von Russland, zusammen mit anderen Mitgliedern der Zarenfamilie getötet wurde. In ihrem Fall ist der Tod aber nicht sofort eingetreten, weil sie mit Bajonetten erstochen wurde. Diese Frage (ob die Großherzogin tatsächlich gestorben ist – Anm. d. Red.) verursachte lange und kostspielige Rechtsstreitigkeiten. Am Ende entschied das deutsche Berufungsgericht jedoch, dass die polnische Landarbeiterin, die den Namen Anna Anderson annahm, ohne Zweifel weder Großherzogin Anastasia noch ihre Schwester Großherzogin Tatiana war, wie sie ursprünglich behauptete“, schrieb Mountbatten.

Im Jahr 1922 behauptete Anderson, sie sei die Tochter von Nikolaus II., Anastasia, die nach der Ermordung der Zarenfamilie in Jekaterinburg angeblich überlebte. Vor Gericht konnte sie dies aber nicht beweisen. Anderson wurde dann als Franziska Schanzkowska identifiziert, eine polnische Fabrikarbeiterin, die an einer psychischen Erkrankung litt. Lord Mountbatten zeigte großes Interesse an dem Fall. Er sammelte Beweise, um Anderson zu entlarven, und gab Tausende Pfund für Gerichtskosten aus.

Außerdem enthält der Brief eine kurze Beschreibung des letzten russischen Zaren. „Zar Nikolaus II. war ein charmanter und gutherziger Mann, aber er war zu schwach, um ein erfolgreicher Autokrat zu werden“, schrieb Lord Louis Mountbatten.

ekn/sna/gs