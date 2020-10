Nach Bekennervideo zu Messerattacke in Nizza: Mann in Tunesien festgenommen

Das Video war nach dem Angriff in den sozialen Medien aufgetaucht. Darin reklamierte ein Mann die Tat für eine Gruppe mit dem Namen „Ansar al-Mahdi in Tunesien und im Mahgreb“. Die Justizbehörden meldeten jedoch Zweifel an, dass eine derartige Gruppe überhaupt existiert. Bisher sei sie noch nicht in Erscheinung getreten.

Bei der Attacke in der Kirche Notre-Dame in Nizza waren am Donnerstag drei Menschen von einem aus Tunesien stammenden Angreifer getötet worden. Der 21-Jährige war im September mit anderen Migranten über die italienische Insel Lampedusa in die EU eingereist. Laut der tunesischen Justizbehörde wurde der Täter bereits 2016 auffällig, als er wegen Waffengebrauch in Polizeigewahrsam kam.

Nach dem zweiten Terroranschlag in nur knapp zwei Wochen rief Frankreich die höchste Terrorwarnstufe aus. Mit den Ermittlungen zu dem Messerangriff in Nizza wurde eine Anti-Terror-Abteilung der Staatsanwaltschaft beauftragt. Medienberichten zufolge gab es in dem Fall am Freitag eine weitere Festnahme. Ein 35-jähriger Mann in Nizza wird verdächtigt, einen Tag vor dem Angriff den Täter kontaktiert zu haben.

mka/dpa/gs