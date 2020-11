Erdbeben in Türkei: Zahl der Todesopfer steigt auf 43

„Nach den jüngsten Angaben kamen 43 Menschen ums Leben, 896 weitere wurden verletzt“, heißt es in der Mitteilung. „Rettungskräfte in Izmir arbeiten an den Trümmern von neun zerstörten Gebäuden“.

Zuvor waren 42 Todesopfer gemeldet worden.

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hatte am Freitagnachmittag die Westtürkei erschüttert. Sein Epizentrum lag in der Ägäis nahe der Stadt Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir. Griechische Seismologen schätzten die Stärke des Erdbebens, das auch auf den nahe gelegenen griechischen Inseln zu spüren war, auf 6,9.

Medienberichten zufolge stürzten infolge des Bebens mindestens 20 Gebäude in Izmir ein. Die seismische Welle verursachte einen kleinen Tsunami, der die Küstenstraßen in Seferihisar überflutete.

Zerstörungen wurden auch auf der griechischen Insel Samos registriert, wo zwei Menschen ums Leben kamen. 20 Personen wurden verletzt.

asch/sna/ae