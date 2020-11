Frankreich: Zwei weitere Festnahmen nach Angriff in Nizza

Nach dem Messerangriff in Nizza haben die französischen Behörden nach Angaben des Senders BFMTV zwei weitere Menschen festgenommen. Damit ist die Zahl der Festnahmen auf insgesamt sechs gestiegen.

Am Samstagabend seien zwei Männer im Alter von 25 bzw. 63 Jahren in Gewahrsam genommen worden, berichtet der Sender am Sonntag. Davor bereits waren vier Verdächtige gefasst worden.

Am Donnerstag hatte ein mutmaßlicher Islamist in der Notre-Dame-Kirche in Nizza eine Frau geköpft und zwei weitere Menschen getötet, bevor er von der Polizei angeschossen wurde. Frankreich rief die höchste Terrorwarnstufe aus, Staatspräsident Emmanuel Macron sprach von einem Terroranschlag.

Nur knapp zwei Wochen davor war in einem Pariser Vorort ein Geschichtslehrer von einem mutmaßlichen Islamisten auf offener Straße mit einem Messer enthauptet worden. Der Lehrer hatte im Unterricht zur Erklärung der Meinungsfreiheit umstrittene Mohammed-Karikaturen aus dem Satiremagazin „Charlie Hebdo“ gezeigt.

Präsident Macron verteidigte die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen als Meinungsfreiheit und stellte Maßnahmen im Kampf gegen „islamistischen Separatismus“ vor.

