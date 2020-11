Frankfurter Polizisten mehrfach mit Wurfgeschossen angegriffen

In Frankfurt sind in der Nacht zu Samstag Polizisten angegriffen worden. Zuerst wurde eine Polizeistreife in der Innenstadt mit Steinen, Flaschen und Eiern beworfen, wie die Polizei mitteilte. Danach hätten sich vor der Hauptwache bis zu 800 Menschen eingefunden und Ordnungshüter mit Flaschen und Eiern attackiert.