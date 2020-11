Warnzeichen kalte Füße: Diese acht Krankheiten können dahinter stecken

In kalten Jahreszeiten sind kalte Füße laut der Chirurgin und Orthopädin Danielle Despres vom New York College of Podiatric Medicine gesundheitlich unbedenklich. In einem Interview mit dem Portal „Business Insider“ erklärt Despers, warum kalte Füße manchmal doch ein Warnzeichen sein können und nennt acht mögliche Ursachen.