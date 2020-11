Tschechien verzeichnet Rekord an Corona-Todesfällen

„Nach der Zahl der Todesfälle durch COVID-19 pro 100.000 Einwohner liegt Tschechien derzeit auf dem ersten Platz weltweit. <...> Dieser Wert beträgt in Tschechenpro 100.000 Einwohner. Auf dem zweiten Platz ist in Andorra (7, 88), gefolgt von Belgien (6,81), Armenien (6,19) und Montenegro (6,11). Insgesamt sind im Land 1174 Todesfälle in den letzten sieben Tagen aufgetreten“, teilt das Tschechische Gesundheitsministerium unter Berufung auf ECDC mit.

Am vergangenen Tag hat Tschechien 11.428 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Im ganzen Land sind nach Angaben des Ministeriums derzeit 188.492 Menschen am Coronavirus erkrankt, 7673 befinden sich in Krankenhäusern.

Während der gesamten Pandemie wurden in der Republik 335.102 Infektionen registriert. 143.359 Patienten gelten als genesen, 3251 Menschen sind gestorben. Insgesamt wurden im Land 2,28 Millionen Corona-Tests durchgeführt.

Am 5. Oktober hatte Tschechien einen Notstand verhängt. Das tschechische Abgeordnetenhaus in Prag hat am vergangenen Freitag eine Verlängerung des Ausnahmezustands bis zum 20. November beschlossen. Im Rahmen des Notfallregimes wurden die Schulen und Universitäten, Bars und Restaurants, Kulturinstitutionen und Geschäfte – mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften – im Land geschlossen und alle Sportveranstaltungen untersagt. In der Zeit vom 28. Oktober bis zum 3. November gilt von 21:00 Uhr bis 05:00 Uhr eine Ausgangssperre.

