Russischer Geschäftsmann mit Armbrust erschossen

Der Mord sei in einem Dampfbad in der Oblast Moskau verübt worden, so die Quelle.

„Nach vorläufigen Angaben betraten in Istra am 2. November in der Nacht mehrere maskierte Männer ein Badehaus, fesselten den Besitzer und seine Frau und forderten daraufhin die Übergabe des im Haus vorhandenen Geldes. An einem gewissen Punkt gelang es der Frau, sich zu befreien und zu flüchten“, sagte Wradi, ohne Namen zu nennen.

Die Frau des Geschäftsmannes hätte dann die Polizei gerufen, aber die Beamten, die am Tatort erschienen, hätten den Geschäftsmann bereits „ohne Lebenszeichen“ aufgefunden.

Die Angreifer sollen in einem Auto geflohen haben. Das Auto sei später in einem Dorf in der Umgebung von Istra entdeckt worden. Die Ermittler beschlagnahmten laut dem Bericht am Tatort die mutmaßliche Mordwaffe – eine Armbrust. Es seien noch keine Verdächtigen festgenommen worden.

Die Ermittler der Oblast Moskau haben nach dem Mord ein Strafverfahren eröffnet.

In den Medien wurde Marugow als „Fleischkönig“ bezeichnet, denn der Geschäftsmann sei als Besitzer mehrerer Wurstfabriken bekannt gewesen.

