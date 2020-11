RKI: Coronafälle in Deutschland über 560.000-Marke geklettert

In den vergangenen 24 Stunden seien 131 Menschen mit COVID-19 in der Bundesrepublik gestorben. Die Zahl der Todesfälle sei auf 10.661 gestiegen. Laut RKI sind rund 371.500 Patienten inzwischen genesen.

Der Rekord lag bisher bei 19.059 registrierten Neuinfektionen in Deutschland innerhalb eines Tages. Das RKI hatte ihn am Samstag gemeldet. Nach Angaben Merkels ist derzeit bei drei Viertel der Corona-Fälle nicht klar, wie es zu der Ansteckung kam.

Bis Ende November

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich am vergangenen Mittwoch angesichts der schnell steigenden Infektionszahlen mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer auf erneute drastische Maßnahmen verständigt.

Sie sollen zunächst bis Ende November dauern, nach zwei Wochen wollen Bund und Länder gemeinsam eine Bestandsaufnahme machen und gegebenenfalls nachsteuern. Die Länder setzen die Einschränkungen per Verordnung um, daher gibt es regional Unterschiede.

Coronavirus

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

