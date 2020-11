US-Bundestaat Delaware: Erstmals Transgender zu Senatorin gewählt

In den Vereinigten Staaten ist mit der Politikerin Sarah McBride zum ersten Mal ein Transgender in den Senat des Bundesstaates Delaware gewählt worden.

Die 30-järige Demokratin soll am Dienstag gegen den Republikaner Steve Washington gewonnen haben, so AP-Agentur. Sie hätte in einem stark demokratischen Bezirk gewonnen, der vom nördlichen Wilmington bis zur Grenze nach Pennsylvania reiche.

Die Politikerin habe sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und queeren Menschen (LGBTQ) eingesetzt. Zuvor hatte sie unter Ex-Präsident Barack Obama ein Praktikum im Weißen Haus gemacht.

