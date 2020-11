Corona-Ausbreitung in Deutschland: Aktuell 16.498 Neu-Infizierte

In Deutschland sind seit Dienstag 16.498 neue Corona-Infektionen registriert worden. Dies geht aus Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen hervor.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 14.964 gelegen – das waren fast doppelt so viele wie am Mittwoch der Woche davor.

Dem RKI zufolge haben sich seit Beginn der Pandemie in Deutschland insgesamt 577.593 Menschen mit Sars-CoV-2 angesteckt (Stand: 04.11.). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Mittwoch auf insgesamt 10.812. Nach RKI-Schätzungen sind rund 371.500 Menschen (Wert von Dienstag) inzwischen genesen.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag in Deutschland laut dem RKI-Lagebericht vom Dienstag bei 0,94 (Vortag: 1,07). Das bedeutet, dass eine infektiöse Person im Durchschnitt knapp einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert stellt jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor dar.

Zudem gibt das RKI in seinem Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R (die 7-Tage-Inzidenz) an. Diese Kennzahl bildet die Fälle der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und ist daher weniger tagesaktuellen Schwankungen ausgesetzt. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert am Dienstag bei 0,98 (Vortag: 1,04). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

