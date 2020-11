30.000 Corona-Infizierte und 700 Tote nach 18 Trump-Wahlkampfveranstaltungen – Studie

Die Veranstaltungen sollen zwischen Ende Juni und Ende September stattgefunden haben. Der Grund der Studie bestand darin, Auswirkungen von Trump-Rallyes zu untersuchen.

„Gemeinden, in denen Trump-Kundgebungen stattfanden, zahlten einen hohen Preis in Bezug auf Krankheit und Tod", schrieben die Forscher.

Zu den Gestorbenen werden nicht nur Teilnehmer der Rallyes gezählt, so die Standford-Ökonomen. Die Studie habe allerdings den Peer-Review-Prozess noch nicht abgeschlossen.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Judd Deere, wies die Studie in einer Erklärung gegenüber der "New York Times" als „ein politisch motiviertes Modell, das auf fehlerhaften Annahmen basiere“ ab und sagte, es sei „dazu gedacht, Trump-Anhänger zu beschämen“.

US-Wahl

Coronavirus in den USA

In den Vereinigten Staaten fand am 3. November 2020 die Präsidentschaftswahl statt. Der amtierende Präsident Donald Trump kandidierte für eine zweite Amtszeit und trat gegen den demokratischen Kandidaten Joe Biden an. Die Amtseinführung des nächsten Präsidenten ist für den 20. Januar 2021 angesetzt. Das Ergebnis der Wahl ist noch nicht bekannt geworden.

Nach Angaben der Johns Hopkins University sind in den USA bislang mehr als 9,3 Millionen Infektionen registriert worden. Mehr als 232.000 Menschen sind demnach an den Folgen von Covid-19 gestorben. Täglich werden in den USA zwischen 30.000 und 55.000 Neuinfektionen registriert.

