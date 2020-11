USA führten „präventive“ Cyberangriffe gegen Russland durch - Medien

Die USA haben laut Medien präventive Angriffe auf „russische Cyberstrukturen im Iran“ durchgeführt, um „Versuche, sich in die Wahlen einzumischen, zu neutralisieren“. Dies meldete der TV-Sender NBC am Mittwoch.

„NBC News hat bestätigt, dass die US-Cyberspace-Einheiten eine Offensive gegen russische und iranische Cyberstrukturen gestartet haben, um sicherzustellen, dass sie während der Wahlen nicht aktiv sind“, teilte ein Korrespondent des TV-Senders in Washington mit.

Er präzisierte nicht die Informationsquelle und Einzelheiten der Operation, stellte jedoch fest, dass es aufgrund der im Cyberspace ergriffenen Maßnahmen „sehr ruhig“ gewesen sei.

Am Wahltag erklärte der Chef des US-Ministeriums für innere Sicherheit, Chad Wolf, dass die Behördeaufgezeichnet habe.

Moskau hat mehrmals Vorwürfe, versucht zu haben, demokratische Prozesse in verschiedenen Ländern zu beeinflussen, zurückgewiesen, und der Pressesprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, nannte sie „absolut unbegründet“. Der Außenminister Sergej Lawrow erklärte bezüglich der angeblichen Einmischung Russlands in Wahlen in verschiedenen Ländern, es gebe keinerlei Fakten, die dies bestätigen würden.

ek/mt/sna