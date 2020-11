Corona in Deutschland: Jeder zweite Bundesbürger rechnet mit einem Weihnachten in der Isolation

Die Hälfte der Bundesbürger rechnet mit einem Weihnachten in der Isolation. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag von dpa hervor.

Demnach befürchten 52 Prozent, dass die Haushalte in Deutschland wegen der Corona-Krise diesmal getrennt feiern müssen.

53 Prozent erwarten laut der Umfrage, dass Restaurants, Kneipen und Cafés rund um die kommenden Feiertage geschlossen bleiben müssen.

Pessimistische Stimmung

Noch pessimistischer sind die Bundesbürger beim Thema Weihnachtsmärkte, Gottesdienste, Konzerte und Silvesterpartys. Zwei von drei Befragten rechnen damit, dass diese im Corona-Winter ausfallen müssen (68 Prozent). Wird dies alles dazu führen, dass sich mehr Menschen als gewöhnlich einsam fühlen? Ja, befürchten 62 Prozent.

Acht Prozent erwarten noch, dass Weihnachten und Silvester in diesem Jahr überwiegend so ablaufen wie in jedem Jahr.

Gefragt nach dem bei ihnen persönlich vorherrschenden Gefühl mit Blick auf Weihnachten nennt die Hälfte negative Gefühle wie Sorge (19 Prozent), Traurigkeit (16 Prozent), Unbehagen (14 Prozent) und Angst (zwei Prozent). Insgesamt ein Drittel der Befragten (32 Prozent) schaut trotz allem positiv Richtung Feiertage: 15 Prozent sehen Weihnachten mit Entspannung entgegen, elf Prozent mit Zuversicht, sechs Prozent mit Vorfreude.

ak/dpa/sb