Im Zusammenhang mit tödlichem Messerangriff in Nizza: 17-Jähriger festgenommen – Medien

Der Minderjährige wurde demnach am Mittwoch in Seine-Saint-Denis im Großraum Paris festgenommen. Er stehe im Verdacht, mit dem Nizza-Attentäter Nachrichten ausgetauscht zu haben. Es gehe um einen Online-Kontakt.

Vier am Dienstag verhaftete Verdächtige bleiben den Angaben zufolge weiter in Gewahrsam. Ein am Samstag festgenommener 29-jähriger Tunesier sei hingegen freigelassen worden.

Terrorattacke in Nizza

Am 29. Oktober hatte ein 21-jähriger Tunesier bei einem als islamistischer Terroranschlag eingestuften Angriff in der Kirche Notre Dame in Nizza eine Frau geköpft und zwei weitere Menschen getötet, bevor er von der Polizei angeschossen wurde. Er kam in ein Krankenhaus.

Laut Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-François Ricard ist der Verdächtige ein 1999 geborener Tunesier. Er kam demnach am 20. September in Italien an und erreichte am 9. Oktober Frankreich.

Frankreich hat nach dem Angriff die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

