Mann mit Büromesser vor Schule in Pariser Vorort festgenommen

Ein mit einem Büromesser bewaffneter Mann ist in der Pariser Vorstadt Seine-Saint-Denis am Freitag festgenommen worden. Das teilte der Innenminister des Landes, Gérald Darmanin, mit.

Der Mann soll Eltern bedroht haben, die ihre Kinder zur Schule brachten.

„Ich begrüße die Gelassenheit und den Einsatz der Sicherheitsdienste, die sich sehr schnell eingemischt und den gefährlichen Mann festgenommen haben“, schrieb Darmanin auf Twitter.

In Frankreich kommt es in der jüngsten Zeit immer wieder zu Terrorverbrechen. Am 16. Oktober köpfte ein 18-jähriger Extremist einen Geschichtslehrer, der im Unterricht als Beispiel für Meinungsfreiheit Mohammad-Karikaturen gezeigt hatte.

Am 29. Oktober enthauptete ein 21-jähriger Tunesier in der Kirche Notre Dame in Nizza eine Frau und tötete zwei weitere Menschen, bevor er von der Polizei angeschossen wurde. Am selben Tag versuchte ein Islamist in Avignon Polizisten mit einem Messer anzugreifen, er wurde erschossen.

