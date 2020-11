Passagierzug im Süden Spaniens entgleist – Videos

Der Zwischenfall ereignete sich am Donnerstagabend in Teba in der Provinz Malaga der autonomen Region Andalusien in Südspanien.

Weitere Details

Der Zug war auf dem Weg von Algeciras nach Madrid. Im Zug befanden sich 48 Passagiere.

An der Unfallstelle waren zahlreiche Mitarbeiter der Feuerwehr und Guardia Civil sowie Fahrzeuge und ein Hubschrauber im Einsatz.

Alle Fahrgäste sollen evakuiert worden sein. Medienberichten zufolge wurden mindestens vier Menschen verletzt. Es gibt auch Angaben über fünf Verletzte.

Zur Ursache für den Unfall wird ermittelt, offenbar sei dieser mit Folgen der starken Regenfälle verbunden.

