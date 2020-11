Unbekannter schießt in Wisconsin auf Polizisten

Der Vorfall habe sich am frühen Freitag in Delafield, einer Stadt im Süden des US-Bundesstaates Wisconsin, ereignet. Zwei Polizisten waren nach Angaben des Fernsehsenders wegen einem vermeintlichen Verkehrsunfall in einen Stadtteil von Delafield gekommen. Vor Ort seien sie aber unter Beschuss geraten. Die Beamten wurden laut dem Sender daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, es bestehe derzeit keine Lebensgefahr.

Der Täter sei vom Tatort geflohen. Die örtlichen Behörden vermuten, dass er in der Gegend geblieben sein könnte, und rufen die Einwohner dazu auf, die Gegend zu meiden.

ekn/sna/gs