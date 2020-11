Staatsanwaltschaft ermittelt nach Corona-Todesfällen im Klinikum Schongau

In den vergangenen Tagen sind laut dem Geschäftsführer der Krankenhaus-GmbH Weilheim-Schongau, Thomas Lippmann, fünf ältere Patienten in Schongau gestorben, die sich im Krankenhaus mit dem Corona-Virus angesteckt hatten. Im Zusammenhang mit den Corona-Todesfällen im Klinikum Schongau in Oberbayern ermittelt die Staatsanwaltschaft München II.