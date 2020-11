Ohne Masken und Mindestabstand: Rund 200 Menschen nahmen an Anti-Corona-Demo in Leipzig teil

Am Freitagabend haben in #Leipzig #Connewitz rund 250 Menschen unter dem Motto "Freiheit für Lina" an einer Solidaritäts-Sponti teilgenommen. Aus der Demo heraus wurden Steine auf ein Neubau und Polizeikräfte geworfen, eine Bushaltestelle zerstört und Barrikaden gebaut. #le0611 pic.twitter.com/7DqLEXJQpj