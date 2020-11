Trumps Stabschef Mark Meadows positiv auf Coronavirus getestet – Medien

Wie die Sender CNN und CBS sowie die Zeitung „The New York Times“ in der Nacht auf Samstag übereinstimmend berichteten, wurde einer der wichtigsten Mitarbeiter von US-Präsident Donald Trump positiv auf das Virus getestet.

Laut „The New York Times“ ist der Test von Meadows am Mittwoch positiv ausgefallen.

Derweil gab das Weiße Haus keine Kommentare dazu ab. Meadows hatte Trump am Dienstag - dem Tag der Präsidentschaftswahl in den USA - bei einem Besuch von Wahlhelfern in Arlington bei Washington begleitet.

Trump hat im Wahlkampf entgegen Empfehlungen von Gesundheitsexperten Massenkundgebungen mit Tausenden Anhängern abgehalten. Die meisten Unterstützer folgten dem Beispiel des Präsidenten und trugen keine Masken.

Trump war positiv auf Coronavirus getestet worden

Trump selbst hatte am 2. Oktober bekanntgegeben, dass er sich mit dem Coronavirus angesteckt habe. Er wurde drei Tage lang in einem Militärkrankenhaus behandelt. Der 74-Jährige wurde am 10. Oktober erstmals negativ auf das Coronavirus getestet. Noch am selben Tag ließ sein Leibarzt Sean Conley wissen, dass der Präsident nicht mehr ansteckend sei. Laut Conley waren die Tests an aufeinanderfolgenden Tagen negativ ausgefallen.

Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus rief er die Amerikaner dazu auf, „keine Angst“ vor dem Virus zu haben. Im Wahlkampf betonte er immer wieder, die USA seien in der Krise fast über den Berg.

Corona-Fälle in den USA

Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität sind in den Vereinigten Staaten (nach dem Stand zum 7. November) 9.739.545 Corona-Ansteckungen registriert worden. 236.099 Menschen verstarben.

