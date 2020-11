Acht Zivilisten bei Mörserattacke in Afghanistan getötet

Bei einer Mörserattacke in der afghanischen Provinz Ghazni am Sonntag sind nach Behördenangaben acht Menschen getötet worden, darunter auch Kinder.

Sieben Menschen seien verletzt worden. Ein Behördensprecher sagte, die Attacke sei von den militant-islamistischen Taliban ausgegangen. Die Taliban reagierten zunächst nicht auf den Vorfall.

Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten bisher ab. Experten erwarten lange und zähe Verhandlungen, bevor ein Waffenstillstand vereinbart werden könnte. Der Konflikt im Land geht unterdessen weiter. In den vergangenen zehn Jahren wurden in Afghanistan mehr als 100.000 Zivilisten verwundet oder getötet.

sm/dpa/gs