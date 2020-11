North Carolina: Ein Toter bei Schüssen in Kirche

Im US-Bundesstaat North Carolina ermittelt die Polizei wegen Schüssen in einer Kirche, bei denen ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden sind. Das berichtet der Sender Fox News unter Berufung auf die Polizei.

Nach Angaben des Senders wurde die Polizei am Sonntagabend wegen Schüssen in einer Baptistenkirche in der Stadt High Point alarmiert.

Vor Ort fanden die eintreffenden Beamten die Leiche eines afroamerikanischen Mannes vor.

Darüber hinaus seien mehrere weitere Menschen leicht verletzt worden.

Zur Identität des Opfers wollte die Polizei keine Angaben machen. Die Beamten würden Zeugen befragen sowie Fahrzeuge und Orte nach hilfreichen Hinweisen absuchen, hieß es.

