Premierminister von Bahrain gestorben

Der Regierungschef von Bahrain, Scheich Chalifa bin Salman Al Chalifa, ist gestorben. Dies teilte am Mittwoch unter anderem sein Berater Nabeel Alhamer mit.

„Der Premierminister Chalifa bin Salman Al Chalifa ist gestorben“, twitterte sein Berater.

انا لله وانا البه راجعون

وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) November 11, 2020

​Der Premier starb laut der staatlichen Nachrichtenagentur am Mittwochmorgen im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in den USA. Die Beerdigung werde nach der Überstellung des Leichnams im kleinen Kreis der Familie stattfinden.

Royal Court mourns passing away of HRH the Prime Ministerhttps://t.co/OpaOuF7wWq pic.twitter.com/ut4F1mTpm9 — Bahrain News Agency (@bna_en) November 11, 2020

Im Land wurde eine siebentägige Trauer ausgerufen.

Bin Salman Al Chalifa war seit 1970 Bahrains Premier. Er war der Onkel des amtierenden Königs Hamad bin Isa Al Chalifa. Als Mitglied der Chalifa-Dynastie galt der Premierminister als wichtige Machtfigur in dem arabischen Kleinstaat.

ak/sb