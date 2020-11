Schweiz: Schüsse bei Polizeieinsatz in Biel abgefeuert

Bei einem Einsatz der Polizei in Biel, Schweizer Kanton Bern, haben die Beamten eine Dienstwaffe eingesetzt. Die Berner Kantonspolizei bestätigte bereits Medienberichte über die Schüsse.

Der Einsatz sei im Zusammenhang mit einem Gewaltdelikt in Lengnau durchgeführt worden, erklärte eine Sprecherin der Kantonspolizei in Bern gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Im Rahmen der Operation sei ein Mann angehalten worden, wobei es zu einem Dienstwaffeneinsatz gekommen sei, hieß es auf Twitter.

Mehrere Medien berichteten zuvor übereinstimend über Schüsse in Biel.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Gewalttat in Lengnau ist heute Abend ein Mann in #Biel angehalten worden. Dabei kam es zu einem Dienstwaffeneinsatz. Weitere Infos folgen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) November 12, 2020

Die Polizei machte am Donnerstagabend keine weitere Angaben zu dem Geschehen. Der Einsatz begann laut der Sprecherin am frühen Abend und läuft noch.

Leichenfund in Lengnau

In einem Wohnhaus in Lengnau (Kanton Bern) hat die Polizei am Mittwochvormittag einen toten Mann gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass er Opfer eines Verbrechens geworden war. Im Zusammenhang mit der Tat wurden Ermittlungen aufgenommen.

