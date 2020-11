Einbrecher stehlen Heiligtümer aus Kirche in Rüsselheim – 15.000 Euro Schaden

Eine Kirche in Rüsselsheim ist laut einer Polizeimitteilung zwischen Sonntag und Donnerstag in das Visier von Dieben geraten. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich demnach in der St. Christophorus-Kirche in der Platanenstraße in Rüsselsheim im hessisch-rheinland-pfälzischen Grenzgebiet.

Weitere Details

Mindestens zwei Unbekannte beschädigten zunächst das Kirchenfenster und rissen es aus der Halterung.

Anschließend stahlen sie aus der Kirche ein etwa 60 Kilogramm schweres, handgefertigtes und vergoldetes Tabernakel (eine Art Schrank, in dem Hostien aufbewahrt werden) sowie weitere heilige Gegenstände.

Darüber hinaus sollen sie mehrere hundert Euro aus der Kollekte gestohlen haben.

ak/dpa/sb