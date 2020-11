Geiselnahme in Ubisoft Montreal nicht bestätigt: Alle Mitarbeiter evakuiert

„Nach den Berichten über den Vorfall im Studio, die zuvor heute, 13. November (Ortszeit – Anm. d. Red.), eingegangen waren, bestätigen wir mit Erleichterung, dass alle Mitglieder unseres Teams Ubisoft in Montreal in Sicherheit sind und aus dem Raum evakuiert wurden“, so die Sprecherin.

Zudem bedankte sich das Unternehmen bei den Polizeibeamten.

​„Wir möchten uns auch bei der Polizei von Montreal für ihre schnelle und professionelle Reaktion bedanken, die dazu beigetragen hat, die Situation unter Kontrolle zu bringen (...). Wir freuen uns sehr, dass alles ohne Zwischenfälle gelöst werden konnte, und wir möchten ihnen allen für ihre Unterstützung und netten Worte danken“, heißt es in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung von Ubisoft.

Großeinsatz der Polizei nach Berichten über Geiselnahme nahe Ubisoft-Gebäude in Montreal

Am Freitag hatte die Polizei von Montreal einen Sondereinsatz im Bezirk, wo sich das Büro der Firma Ubisoft befindet, nach einem Anruf über einen bewaffneten Raub vermeldet. Lokale Medien berichteten über eine mögliche Geiselnahme.

Die Umgebung war von den Sicherheitskräften großräumig abgesperrt. Die Polizei war in das Gebäude eingedrungen, konnte aber keine Bedrohung feststellen sowie keine verletzten Personen vorfinden. Nun sucht die Polizei nach jenen, von denen der Notruf bei der Polizei einging.

