Fast 17.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigt insgesamt 790.503 Infektionen (Stand: 15.11.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 16.947 zum Vortag.

Das sind 5514 Fälle weniger als noch am Tag zuvor mit 22.461 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 16.017 gelegen.

Weitere 107 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 12.485 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 502.300 Menschen, rund 9200 mehr als am Vortag.

Das sogenannte Sieben-Tage-R lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,05 (Vortag: 0,99). Das heißt, dass 100 Infizierte rechnerisch gut 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

