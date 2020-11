Kardinaler Unterschied des neuen russischen Corona-Impfstoffes bekannt gegeben

„Der Hauptunterschied dieses Impfstoffes ist, dass er nicht aus einzelnen Coronavirus-Antigenen besteht, sondern aus einem ganzen inaktivierten Virus. Daher gibt er die ganze Palette aller Antigene dieses Virus und dies wiederum die ganze Palette aller Antikörper her“, sagte Jegorow in einem Gespräch mit den Portal „Ura.ru“.

Nach Ansicht des Wissenschaftlers wird diese Eigenschaft es dem Medikament ermöglichen, dem Körper den breitesten Schutz vor einer Coronavirus-Infektion zu verleihen. Dem fügte Jegorow hinzu, dass der Impfstoff voraussichtlich im Februar fertig sein werde.

Russische Impfstoffe

Das russische Gesundheitsministerium hatte Anfang August den weltweit ersten Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus registriert, der den Namen „Sputnik V“ erhielt. Er wurde vom Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie mit Unterstützung des russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Im Oktober wurde die Registrierung eines weiteren Impfstoffs – „EpiVacCorona“ – abgeschlossen, der vom staatlichen Forschungszentrum für Virologie und Biotechnologie „Vektor“ entwickelt wurde.

Ein dritter russischer Impfstoff des Tschumakow-Forschungszentrums für immunobiologische Präparate der Russischen Akademie der Wissenschaften befindet sich derzeit im klinischen Erprobungsstadium.

22.572 Corona-Neuinfektionen in Russland

An einem Tag sind in Russland laut offiziellen Angaben 22.572 neue Corona-Fälle (Stand: 15.11.2020, 11:00 Uhr, Ortszeit) registriert worden. Die Gesamtzahl der Erkrankten liegt somit bei 1.925.825. Die meisten wurden in Moskau (510.214) gemeldet. Das bedeutet ein Plus von 6271 Fällen im Vergleich zum Vortag.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Russland 352 Patienten infolge einer Corona-Infektion ums Leben. Die Gesamtzahl der Todesopfer beläuft sich derzeit auf 33.186. An einem Tag sind 14.456 Corona-Kranke genesen. Insgesamt gelten 1.439.985 Personen als geheilt. Aktuell verzeichnet Russland 452.654 aktiv an Covid-19 Erkrankte und damit 7764 mehr als am Vortag. Im ganzen Land wurden bisher mehr als 68,5 Millionen Testungen durchgeführt.

ns/ae