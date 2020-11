Umfrage: Mehr als Hälfte der Deutschen lehnen Corona-Warn-App ab

44 Prozent der Befragten erklärten, dass sie die App nicht heruntergeladen hätten und dies auch nicht planten, wie die Zeitung „Welt am Sonntag“ unter Berufung auf die Umfrage berichtete, die Infratest dimap im Auftrag des Sachverständigenrates für Verbraucherfragen unter mehr als 1.000 Deutschen über 18 Jahre durchgeführt hat.

Vier Prozent hätten die App wieder gelöscht. Fünf Prozent gaben an, die App habe bei ihnen nicht funktioniert. Tatsächlich dürfte die Ablehnung noch viel weiter verbreitet sein.

„Die Umfrage wurde digital durchgeführt und erreichte damit vor allem Personen, die der Nutzung von Apps grundsätzlich positiver gegenüberstehen als der Durchschnitt der Bevölkerung”, zitiert die Zeitung Gert Wagner, Mitglied des Sachverständigenrates. Das Gremium berät das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz.

Aktuell haben dem Bericht zufolge rund 22 Millionen Deutsche die Corona-App heruntergeladen. Insgesamt 40 Prozent der App-Nutzer teilten aber trotz Infektion ihr Testergebnis nicht mit.

Der Städte- und Gemeindebund forderte derweil eine Weiterentwicklung der Corona-Warn-App.

Corona-Lage in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bestätigte am Sonntag insgesamt 790.503 Infektionen (Stand: 15.11.2020, 00:00 Uhr) mit dem Coronavirus in Deutschland, das ist ein Plus von 16.947 zum Vortag. Das sind 5514 Fälle weniger als noch am Tag zuvor mit 22.461 neu gemeldeten Fällen innerhalb von 24 Stunden.

Weitere 107 Todesfälle wurden gemeldet, insgesamt sind damit bislang 12.485 Menschen an dem Virus gestorben. Genesen sind laut Internetseite des RKI rund 502.300 Menschen.

