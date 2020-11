Jedes dritte Unternehmen in Deutschland verzichtet überwiegend auf Papier

Die Unternehmen in Deutschland verzichten bei ihrer Büro- und Verwaltungsarbeit zunehmend auf Papier. Große Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sind beim Papierverzicht sogar besonders weit: Jede zehnte Firma regelt den Bürobetrieb komplett digital.

Das geht aus einer Befragung unter 1.104 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland hervor, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde. Die Studie ist repräsentativ für die Gesamtwirtschaft.

Demnach geben sechs Prozent der Geschäftsführer, Vorstände oder Geschäftsleiter an, dass die Geschäftsprozesse in ihren Unternehmen mittlerweile komplett ohne Papier auskommen. Weitere 30 Prozent arbeiten überwiegend papierlos, gestalten damit also rund 75 Prozent ihrer Büroprozesse digital.

In jedem vierten Unternehmen spielt Papier nach wie vor auch noch eine sehr große Rolle: Acht Prozent sollen komplett und weitere 18 Prozent weitestgehend, also zu drei Vierteln papierbasiert arbeiten. Ein weiteres Drittel (36 Prozent) arbeitet nach eigenen Angaben zweigleisig, setzt also etwa zur Hälfte Papier und digitale Formate ein.

„Die deutsche Wirtschaft macht bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse weiter Fortschritte. Das hat nicht nur ökonomische, sondern auch ökologische Vorteile: Dokumente können ortsunabhängig und schnell gefunden und bearbeitet werden, es werden keine meterlangen Regale oder Aktenschränke benötigt und schließlich schont der Verzicht auf Papier die Umwelt“, erklärt Nils Britze, Bereichsleiter für Digitale Geschäftsprozesse bei Bitkom.

Besonders fortschrittlich nimmt sich der Bereich öffentliche Verwaltung aus: Der Studie zufolge hat jede fünfte Behörde (20 Prozent) ihre Akten weitestgehend digitalisiert, weitere 67 Prozent haben dies teilweise getan. Damit liegt die Öffentliche Verwaltung etwa vor Banken und Finanzdienstleistern. Schlusslicht bilden die Unternehmen aus dem Bereich Chemie, Pharma und Lebensmittelindustrie (weitgehend digitalisiert: sieben Prozent, teilweise digitalisiert: 25 Prozent).

mka/gs