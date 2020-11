Bericht: Tödliche Betonplatte an A3 war nicht richtig befestigt

Die abgefallene Betonplatte einer Lärmschutzwand an der A3 bei Köln ist laut einem Zeitungsbericht nicht korrekt befestigt gewesen. Die tonnenschwere Betonplatte war am Freitag auf der A3 in Köln vor der Ausfahrt Dellbrück auf ein Auto gestürzt. Der Deutschen Presse-Agentur zufolge kam die Fahrerin ums Leben, ihr Auto sei zertrümmert worden.