Kadyrow gibt Auftrag, Bilder mit Marvel-Helden von Wänden des Kinder-Spielzentrums zu entfernen

Wie Kadyrow auf der Seite im sozialen Netzwerk „VKontakte“ schrieb, hat er am Montag einen neuen Wohnhochhauskomplex in Kurtschaloi inspiziert und geprüft, ob er zur Inbetriebnahme bereit ist.

Zudem hat Kadyrow nach eigenen Worten „kleine Korrekturen in die Gestaltung von Spielplätzen für Kinder eingetragen“, die sich ebenfalls in diesem Wohnkomplex befinden. Die Wände in einem Gebäude seien mit Bildern von populären Helden des Marvel-Universums – Captain America, Thor und Iron Mann – versehen worden.

„Man muss die Bilder dieser fiktiven Figuren entfernen, das sind Fantasien. (…) Nehmt doch Fotos von unseren echten Helden. In der Geschichte der Religionen und Völker gibt es viele echte Helden, an denen man sich ein Beispiel nehmen kann und muss. Sonst denkt man, dass nur diese Helden existieren“, sagte Kadyrow den Beamten, die ihn begleiteten.

Wohnhochhauskomplex in Kutschaloi

Zudem verwies Kadyrow darauf, dass der neue Wohnhochhauskomplex in Kurtschaloi aus zwei achtstöckigen, vier siebenstöckigen und drei sechsstöckigen Häusern bestehe, in denen es 264 Wohnungen sowie Handels- und Büroräume gebe.

Laut Kadyrow will er Kurtschaloi „in eine der am besten ausgestatteten, schönsten und für das Wohnen komfortabelsten Städte nicht nur in der Republik, sondern in ganz Russland verwandeln“.

Kutschaloi

Das ehemalige Rayonzentrum Kutschaloi mit mehr als 26.000 Einwohnern wurde im Jahr 2019 auf Beschluss des Parlaments von Tschetschenien in eine Stadt umgewandelt. Kurtschaloi liegt am Nordrand des Großen Kaukasus, etwa 35 Kilometer Luftlinie ostsüdöstlich der Republikhauptstadt Grosny.

ns/sna/ae