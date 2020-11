Abstimmung über Infektionsschutzgesetz, Israelische Luftangriffe in Syrien, Neues vom Wendler

Abstimmung über Infektionsschutzgesetz; Steinmeier will Solidarität mit armen Ländern bei Corona Impfung; Israelische Luftangriffe in Syrien; Corona-Pandemie mehrt den Stress; Südaustralien wegen 22 Neuinfektionen im Lockdown; Neues vom Wendler

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Abstimmung über Infektionsschutzgesetz

Bundestag und Bundesrat sollen heute über weitere Änderungen des Infektionsschutzgesetzes abstimmen. Bei dem von den Regierungsfraktionen eingebrachten Änderungsvorschlägen geht es unter anderem um die Passagen im Gesetz, die das Verfahren bei der Verordnung von Corona-Maßnahmen regeln. Gegner der Corona-Politik haben zu Protesten aufgerufen. Opposition und Wirtschaftsverbände kritisieren ebenfalls das Vorhaben. Sie sehen zu starke Eingriffe in die Grundrechte und fordern mehr Mitsprache der Parlamente. Das Bundesinnenministerium hat die geplante Demonstration vor Bundestag und Bundesrat unterdessen verboten. Angemeldet sind Versammlungen jedoch auch an anderen Stellen in Berlin. Die Polizei bereitet sich auf einen größeren Einsatz vor.

Steinmeier will Solidarität mit armen Ländern bei Corona Impfung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, künftige Corona-Impfstoffe mit ärmeren Ländern zu teilen. Deutschland und Europa sollten ein politisches Signal senden, dass sie bereit seien, von Beginn an einen Teil der Kontingente abzugeben, schrieb der Bundespräsident in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“. So könne etwa das Gesundheitspersonal auch in ärmeren Ländern der Welt so schnell wie möglich geschützt werden. Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche formal einen Rahmenvertrag mit den Firmen BioNTtech und Pfizer über bis zu 300 Millionen Impfdosen gebilligt. Die Ergebnisse klinischer Tests sollen vielversprechend gewesen sein.

Israelische Luftangriffe in Syrien

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht Ziele in Syrien bombardiert. Bei den Luftangriffen wurden nach Angaben der syrischen Nachrichtenagentur Sana drei Soldaten getötet. Man habe insgesamt acht Ziele der iranischen Al-Kuds-Brigaden und syrischer Truppen angegriffen, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. Israel reagiere damit auf Sprengsätze, die am Vortag auf der israelischen Seite der Grenze entdeckt worden seien. Sie seien von einer syrischen Einheit unter iranischer Führung gelegt worden, sagte Conricus.

Corona-Pandemie mehrt den Stress

Südaustralien wegen 22 Neuinfektionen im Lockdown

Die Corona-Pandemie zehrt offensichtlich an den Nerven der Menschen. Vier Fünftel der deutschen Bevölkerung litten nach einer heute veröffentlichten Umfrage in den vergangenen Monaten unter Stress, hat das Meinungsforschungsinstitut Yougov im Auftrag der Versicherung Swiss Life ermittelt. Ein knappes Drittel der befragten 2158 Bürger sagte, dass sie sich seit Beginn der Epidemie deutlich häufiger gestresst fühlen. Gefragt wurde bereits während des Sommers im August, als die Lage im Vergleich zur derzeitigen Situation vergleichsweise entspannt war. Auffällig ist der Unterschied zwischen Frauen und Männern: 84 Prozent der Frauen bezeichneten sich als gestresst, aber nur 76 Prozent der Männer.

Nach einem Ausbruch des Virus im australischen Bundesstaat Südaustralien mit nur 22 Infektionen wird ein sechstägiger harter Lockdown verhängt. Man brauche diese Unterbrechung, damit man dem Virus immer einen Schritt voraus sei, erklärt Ministerpräsident Steven Marshall. Schulen, Universitäten und Restaurants bleiben seit Mitternacht geschlossen, Hochzeiten und Beerdigungen werden ausgesetzt. Pro Haushalt darf nur eine Person pro Tag für essenzielle Einkäufe das Haus verlassen, der Reiseverkehr ist eingestellt.

Neues vom Wendler

Schlagersänger Michael Wendler hat sich erneut mit scharfer Kritik an der Bundesregierung und deren Corona-Politik zu Wort gemeldet. Er halte die Maßnahmen für verfassungswidrig und kriminell, sagte der 48-Jährige in einem Live-Video auf Instagram. Wendler hatte vor einigen Wochen einen Eklat ausgelöst, als er in einem Video der Bundesregierung in der Corona-Krise grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz vorwarf und Fernsehsender beschuldigte, gleichgeschaltet zu sein. Sein damaliger Haussender RTL nannte ihn einen Verschwörungstheoretiker und distanzierte sich von ihm. Auch sein Manager trennte sich von ihm.