Musikerkennung-App nennt das meistgesuchte Lied aller Zeiten

Den ersten Platz hat die Komposition „Dance Monkey“ der australischen Sängerin Tones and I belegt. Die Service-Nutzer versuchten, diese Melodie mehr als 36,6 Millionen Mal zu erkennen.

Der zweite Platz ging an das Lied „Prayer in C“ des Deutschen Robin Schultz und der französischen Band Lilly Wood & the Prick, der dritte – „Let her go“ des britischen Künstlers Passenger.

Der Track „Wake me up“ des schwedischen DJ Avicii und der Song „Lean on“ der Musikgruppe Major Lazer erreichten den vierten und fünften Plätze.

aa/mt