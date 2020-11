Missbrauchsfall Bergisch Gladbach: 33-jähriger Täter verurteilt

Nach Überzeugung der Kammer hatte er ein sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht. Er sei unter anderem für das Verbreiten und den Besitz von Kinderpornografie schuldig gesprochen worden.

Dem Urteil zufolge hatte der Angeklagte im Frühjahr 2017 die Stieftochter seines Cousins unter der Dusche in seiner Wohnung sexuell belästigt. Die Tat hätte man durch eine Chatgruppe nachweisen können, wo er vor anderen Pädosexuellen mit dem Missbrauch geprahlt haben soll. „Das haben Sie sich selbst zuzuschreiben“, sagte der Vorsitzende Richter. Der Täter hätte allerdings diesen Anklagepunkt bestritten.

Den anderen Vorwurf gegen ihn, zwei elfjährige Mädchen über einen Chat zum Austausch von Nacktbildern aufgefordert zu haben, hätte das Gericht nicht nachweisen können und habe den Mann freigesprochen.

Kinderpornografie-Tauschring

Die Ermittlungen zu einem bundesweiten Kinderpornografie-Tauschring hatten in Bergisch Gladbach bei Köln angefangen und erstrecken sich mittlerweile auf sämtliche Bundesländer. Allein in NRW gibt es. Sie sollen teils ihre eigenen Kinder missbraucht und Bilder der Taten getauscht haben. Nach Informationen der Ermittler sind noch längst nicht alle Daten ausgewertet.

Ende April hatte in dem Missbrauchskomplex ein erster Prozess in Mönchengladbach begonnen. Zwei 39 Jahre alte Männer waren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 79 Fällen angeklagt. Zwischen 2015 und 2019 sollen die beiden Deutschen aus Krefeld und Viersen am Niederrhein immer wieder zwei Mädchen vergewaltigt haben.

aa/mt/dpa