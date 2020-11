Mehr als 100 Menschen mit unbekannter Krankheit in Senegal infiziert

Der Ausbruch liegt zwischen den Hafenstädten Rufisk und M’bour in der Nähe der Landeshauptstadt Dakar. Die Kranken habenin Form von Krusten. Ärzte nehmen an , dass die Quelle der unbekannten Krankheit auf hoher See liegt, da, die zwischen Rufisk und M’bour fischten, damit infiziert waren.

Alle Patienten mit Symptomen werden in einem Feldkrankenhaus in einem Stadion in Rufisk behandelt. Die lokalen Behörden, darunter der Bürgermeister von Rufisk und der Leiter des regionalen medizinischen Dienstes, hielten am Donnerstagabend eine dringende Beratung ab. Auch Vertreter der Fischereiindustrie waren beteiligt.

om/sb