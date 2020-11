Auch Polizisten verletzt: Mann in Stuttgart attackiert mit Messer Menschen – und springt von Dach

Ein 33-Jähriger hat in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart fünf Menschen verletzt, darunter drei Polizisten. Danach soll er vom Dach des Hauses gesprungen sein. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag weiter mitteilten, erlitt der Verdächtige bei dem Sturz aus zehn Metern Höhe schwere Verletzungen. Er kam in eine Klinik.