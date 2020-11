Sputnik V mit dabei: Brasilien unterzeichnet Absichtserklärung zum Kauf von fünf Corona-Impfstoffen

Nach Angaben der Behörde trafen sich Beamte des Ministeriums in der vergangenen Woche mit Vertretern von Pfizer Inc., Moderna Inc., dem indischen Unternehmen Bharat Biotech, dem Russischen Direktinvestitionsfonds, und dem belgischen Pharmaunternehmen Janssen Pharmaceutica, das Teil des US-Konzerns Johnson & Johnson ist.

Jeder Kauf werde von der Zustimmung der nationalen Regulierungsbehörden abhängen, hieß es.

Die juristischen und technischen Abteilungen des Ministeriums würden die von den fünf Einrichtungen vorgelegten Dokumente analysieren und den besten Weg für den Impfstoff-Kauf zum „geeigneten Zeitpunkt“ bestimmen.

Zuvor habe die brasilianische Regierung Verträge abgeschlossen, die den Zugang zu 142.900.000 Corona-Impfstoffdosen garantieren, heißt es in der Erklärung. Dies reiche aus, um mindestens ein Drittel der brasilianischen Bevölkerung zu vakzinieren.

„Sputnik V“

Der russische Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus, der den Namen „Sputnik V“ erhielt, wurde vom Gamaleja-Forschungsinstitut mit Unterstützung des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF) entwickelt.

Derzeit nehmen an den klinischen Tests des Impfstoffs „Sputnik V“ in Russland 40.000 Freiwillige teil. Klinische Studien werden auch in Weißrussland, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Indien, Venezuela und Brasilien durchgeführt. Die erste Zwischenanalyse der Daten aus der dritten Phase der klinischen Tests in Russland wies eine 92-prozentige Effizienz bei der Verwendung des Serums Sputnik V auf.

Corona-Lage in Brasilien

Am späten Sonntagabend meldete Brasiliens Gesundheitsministerium 18.615 Neuinfektionen und 194 weitere Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden. Insgesamt hat das Land somit bislang 6.071.401 Infektionen und 169.183 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie verzeichnet.

asch/rtr/sna/ae