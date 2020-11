WSJ: Hunderte Corona-Tote in New York in Kühlwagen gelagert

Auch Monate nach der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie in New York werden Hunderte Leichname laut Angaben des „Wall Street Journal“ immer noch in Kühltransportern in Brooklyn aufbewahrt.

New York City war im Frühjahr ein Epizentrum der ersten Corona-Welle in den Vereinigten Staaten. An den schlimmsten Tagen starben dort täglich mehr als 700 Menschen, mehr als 3000 landeten in Krankenhäusern. Um die Leichenschauhäuser zu entlasten, wurden Corona-Tote vorübergehend in Kühltransportern gelagert.

Wie das „Wall Street Journal“ am Sonntag unter Berufung auf den Chefforensiker der US-Metropole berichtete, werden etwa 650 Leichname noch immer in Kühlwagen an der Küste von Brooklyn aufbewahrt. Der Grund sei, dass für viele Corona-Tote bisher entweder keine Angehörigen gefunden werden konnten oder die Familien die Bestattungskosten nicht bezahlen können.

Die provisorischen Leichenhallen befinden sich nach Angaben der Zeitung seit April im Sunset Park im Stadtteil Brooklyn. Für 230 der Toten haben bislang keine Verwandten ausfindig gemacht werden können. Aber auch dort, wo die nächsten Angehörigen ermittelt worden seien, weigerten sich diese in den meisten Fällen, die Leichname abzuholen – aus finanziellen Gründen.

Dmitri Lissozezki, Miteigner eines New Yorker Bestattungsunternehmens, erzählte der Agentur RIA Novosti, dass nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch das Beerdigungsgeschäft in der US-Metropole in Zeiten der Pandemie einen Härtetest durchlaufe.

Wegen der hohen Sterblichkeit seien Särge Mangelware und auf die Einäscherung im Krematorium müsse man wochenlang warten. Ein Platz auf einem Friedhof im Zentrum von Brooklyn koste etwa 20.000 US-Dollar. Hinzu kämen zwischen 1500 und 2500 Dollar Grabaushubgebühr. Nach Angaben der Behörden sind in New York seit Beginn der Pandemie 19.537 Menschen an Covid gestorben.

