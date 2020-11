Minenexplosion in Bergkarabach: Russischer Friedenssoldat verletzt – aserbaidschanischer Soldat tot

Bei der Explosion einer Mine in Bergkarabach ist am Montag ein russischer Friedenssoldat sowie vier Mitarbeiter des Katastrophenschutzes der Region verletzt worden. Ein aserbaidschanischer Soldat kam dabei ums Leben.

Die Explosion ereignete sich laut dem russischen Verteidigungsministerium bei der Bergung von Kriegstoten im aserbaidschanischen Rayon Terter.

Der russische Soldat sei in ein Krankenhaus in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku gebracht worden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr.

Die auf russische Initiative eingerichteten Gruppen zur Bergung von Kriegstoten in Bergkarabach würden seit mehr als einer Woche effektiv und koordiniert arbeiten, betonte das Verteidigungsministerium in Moskau weiter. Die sterblichen Überreste würden an die jeweilige Konfliktpartei übergeben.

Waffenstillstandsvereinbarung für Bergkarabach

Am 10. November hatten Armenien und Aserbaidschan, nach fast siebenwöchigen Kämpfen um Bergkarabach, unter Vermittlung Russlands einen Waffenstillstand vereinbart. Die Vereinbarung sieht unter anderem einen Gefangenen- und Gefallenenaustausch vor. Außerdem sollen beide Seiten ihre aktuellen Stellungen einfrieren.

Darüber hinaus sollen entlang der Berührungslinie in Bergkarabach und des Korridors Latschin 1960 russische Friedenssoldaten, 90 Schützenpanzerwagen sowie 380 Militärfahrzeuge und Spezialtechnik stationiert werden.

ta