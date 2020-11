Diese EU-Länder verzeichnen höchste relative Zahl an Corona-Toten

Tschechien verzeichnet die höchste Zahl der Covid-19-Todesfälle pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden 14 Tagen innerhalb der EU. Dies geht aus einem Bericht des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervor.

Nach Angaben des ECDC ist die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen in Tschechien in den letzten Wochen nicht mehr die höchste innerhalb der Europäischen Union. Allerdings liegt die Republik mit 22,0 Corona-Todesfällen pro 100.000 Einwohner innerhalb der zurückliegenden 14 Tagen in Führung (Stand: 23. November).

Auf Platz zwei landete demnach Belgien mit 20,1 Covid-19-Toten pro 100.000 Einwohner, gefolgt von Bulgarien (17,4 Corona-Todesfälle je 100.000 Einwohner), Polen (15,1 Todesfälle), Ungarn (14,3 Todesfälle) und Italien (14,0 Todesfälle).

Am Montag wurden in Tschechien demnach 2513 Neuinfektionen registriert. Vor zehn Tagen betrug dieser Wert 7874. Rekordhafte Werte von mehr als 15.000 neuen Corona-Fällen hatte das Land Ende Oktober verzeichnet.

Insgesamt wurden in Tschechien 492.263 Corona-Fälle bestätigt. Mehr als 394.000 Menschen konnten genesen. 7196 Patienten kamen ums Leben, die Hälfte davon ist im November an dem Erreger gestorben.

Seit dem 5. Oktober gilt der Notstand im Lande, der am vergangenen Donnerstag von dem Parlament bis zum 12. Dezember verlängert wurde. Das öffentliche Leben wurde weitgehend eingeschränkt.

Angesichts der verbesserten epidemiologischen Situation begann die Regierung jedoch, die Einschränkungsmaßnahmen zu mildern. Ab Mittwoch durften die Schüler der ersten und zweiten Klasse wieder zur Schule gehen, in der kommenden Woche folgen die übrigen Schüler ihrem Beispiel. Lebensmittelgeschäfte werden nun statt bis 21.00 bis 23.00 Uhr geöffnet sein. Die Ausgangssperre soll nun erst um 23.00 Uhr, und nicht um 21.00 Uhr beginnen und bis 05.00 Uhr gelten.

Sollte sich das Infektionsgeschehen auch weiter besser, so werden laut dem Gesundheitsminister, Jan Blatný, ab dem nächsten Montag kleine Non-Food-Läden, sowie Friseur- und Schönheitssalons öffnen dürfen.

asch/sna/ae