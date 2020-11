Mann erfährt erst nach 50 Jahren von Münze in seiner Nase

„Ein 59-jähriger Mann hat sich bei einem HNO-Arzt über eine behinderte Nasenatmung in der rechten Nasenhöhle beschwert, die ihn seit mehreren Monaten störte. Bei einer Computertomographie (CT) stellte sich heraus, dass die rechte Nasenhöhle durch einen steinharten Fremdkörper völlig blockiert war“, heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsamts der Stadt Moskau. Außerdem sei bei dem Patienten eine Krümmung der Nasenscheidewand festgestellt worden.

Erst nach der CT-Untersuchung habe sich der Mann an einen Vorfall aus seiner Kindheit erinnert: Im Alter von etwa sechs Jahren hätte er sich beim Spielen, eine Kopeke, in die Nase gesteckt. Aus Angst vor seiner strengen Mutter habe er zunächst nichts davon erzählt und dann den Vorfall vergessen, so die Mitteilung weiter.

Im Laufe der Zeit habe sich um die Münze in seiner Nase ein steinharter „Nasenstein“ (Rhinolith) gebildet, erklärt die HNO-Ärztin Tatiana Michajlowa. „Der Mann hatte sich auch vorher über eine behinderte Nasenatmung beschwert, aber die Ärzte sind davon ausgegangen, dass dies an der Krümmung der Nasenscheidewand liegt“, so die Ärztin.

Die Ärzte hätten eine anderthalbstündige Operation durchgeführt und die Münze aus der Nasehöhle des Patienten entfernt. Die Operation sei erfolgreich verlaufen. Es sei besonders wichtig, dass sich bei dem Patienten keine ernsthaften Komplikationen entwickelt haben, betonten die Ärzte.

