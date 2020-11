Unbekannte platzieren Holzkreuze vor Merkels Wahlkreisbüro in Stralsund

Unbekannte haben mehrere Holzkreuze vor dem Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Stralsund aufgestellt. An den insgesamt zwölf Kreuzen seien Zettel gefunden worden, deren Inhalt Rückschlüsse auf die „Identitäre Bewegung“ zuließen, teilte die Polizei am Montag nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mit.