Lockdown bis kurz vor Weihnachten, Trump kooperiert für Amtsübergabe, Impfpflicht bei Qantas

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze, was in der Nacht zum Dienstag geschehen ist.

Lockdown bis kurz vor Weihnachten

Die Verlängerung des Teil-Lockdowns in Deutschland bis kurz vor Weihnachten ist so gut wie sicher. Die Ministerpräsidenten der Länder einigten sich darauf, dass die bis Ende November befristeten Maßnahmen bundesweit zunächst bis zum 20. Dezember fortgeführt werden sollen, wie die Deutsche Presse-Agentur von Teilnehmern erfuhr. Eine endgültige Entscheidung soll es bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ländern am Mittwoch geben.

Trump kooperiert für Amtsübergabe

Der designierte US-Präsident Joe Biden bekommt den ihm bislang verwehrten Zugang zur Regierungs-Infrastruktur für die Vorbereitung seiner Amtsübernahme. Amtsinhaber Donald Trump wies die Behörden an, mit Biden zu kooperieren, wie er bei Twitter mitteilte.

Zuvor hatte die zuständige Behörde Biden als wahrscheinlichen Wahlsieger eingestuft und damit grünes Licht für die Kooperation der Trump-Regierung mit dem Team des Demokraten gegeben. Trump sagt aber weiterhin, dass ihm der Sieg durch massiven Wahlbetrug gestohlen worden sei.

Impfpflicht für Qantas-Fluggäste

Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus will Australiens nationale Fluggesellschaft Qantas eine Impfpflicht für ihre Passagiere einführen. Sobald ein Impfstoff verfügbar sei, würden die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Airline entsprechend angepasst, sagte Qantas-Chef Alan Joyce dem australischen Sender Nine News.

Während man über das weitere Vorgehen bei Inlandsflügen noch nicht entschieden habe, sei die Situation bei Interkontinentalverbindungen aber klar. Man werde von internationalen Reisenden verlangen, dass sie geimpft sind, bevor man sie an Bord lasse.

Heimbewohner sollen selbst über Besuch entscheiden

Joyce geht nach eigenen Worten davon aus, dass seine Fluggesellschaft damit nicht alleine bleibe, sondern weltweit ähnliche Regeln eingeführt werden.

Bewohner von Pflegeheimen sollten nach Ansicht des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, während der Corona-Pandemie selbst über ihre Besucher entscheiden dürfen. Man sollte älteren Menschen in den Pflegeeinrichtungen nicht die Fähigkeit absprechen, ihre eigenen Prioritäten zu setzen, sagte Westerfellhaus der „Passauer Neuen Presse“. Pflegebedürftige müssten selbst entscheiden dürfen, was ihnen wichtiger sei: und es gäbe auch keinen Mangel mehr an medizinischer Schutzausrüstung. An die Pflegeheime appelliert der Pflegebevollmächtigte, einer möglichen Isolation ihrer Bewohner vorzubeugen. Die Autonomie und Selbstbestimmung der Bewohner müsse geachtet werden und einen hohen Stellenwert behalten. Viele Einrichtungen hätten die Besuchsmöglichkeiten wegen der stark steigenden Infektionszahlen teils stark eingeschränkt.

Deutsche vermissen Kontakt zu Familie, Freunden und Nachbarn

In Zeiten der Corona-Pandemie vermisst rund die Hälfte aller Deutschen laut einer Umfrage am meisten den Kontakt zur Familie, zu Freunden und Nachbarn. Für 55 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer stellten die Kontaktbeschränkungen die größte Entbehrung dar, teilte die BAT-Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg nach der Befragung von rund 3000 Bundesbürgern mit. Jeder zweite Befragte habe sogar gesagt, dass er den Wert der Familie erst durch die Corona-Pandemie (wieder-)entdeckt habe.

Kein Böllerverbot zu Silvester

Ein generelles Böller-Verbot an Silvester ist offenbar vom Tisch. Darauf haben sich laut dem Wirtschaftsmagazin „Business Insider“ die Bundesländer in einer Telefonkonferenz verständigt. In der Beschlussvorlage des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, dem SPD-Politiker Müller, für die Bund-Länder-Gespräche war noch ein generelles Feuerwerksverbot enthalten. Nun soll Böllern nur noch auf belebten Plätzen und Straßen untersagt werden

mk/dpa/ae